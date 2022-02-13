Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya, milli voleybolcumuzu konuşuyor - Haberler
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Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya, milli voleybolcumuzu konuşuyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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İtalya'da Novara forması giyen Ebrar Karakurt, performansıyla gündeme damgasını vurdu. Üst üste 2 karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen Ebrar, takımını sırtlayan isim oldu.

Ebrar Karakurt, İtalya'da ağırlını hissettirmeye başladı. Milli voleybolcumuz ilk günlerinde performansıyla eleştiri konusu olmuştu ancak son zamanlarda takımın kilit oyuncusu haline geldi.

Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya milli voleybolcumuzu konuşuyor

Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, İtalya'da üç gün arayla oynadığı iki maçın da en değerli oyuncusu seçildi.

Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya milli voleybolcumuzu konuşuyor

Takımının 3-0 (16-25) (23-25) (19-25) galip geldiği Bernardo Cuneo maçında 11 hücum, 4 ace, 2 blokla damga vuran Ebrar, MVP (Maçın oyuncusu) seçildi.

Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya milli voleybolcumuzu konuşuyor

Ebrar karşılaşmanın ardından İtalyan medyasına demecini Türkçe verdi. Milli voleybolcu, "Bizi takip etmeye devam edin. Daha bir sürü MVP ödülü alacağım. Çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya, milli voleybolcumuzu konuşuyor

Sosyal medyada Ebrar'a övgüler yağdıran Türk voleybolseverler, başarılı sporcunun Sultanlar Ligi'ne geri döneceği günü iple çekiyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Spor, Haberler

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