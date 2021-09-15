Yoğun bakımdan çıkan efsane Pele'den mesaj var: Uzatmaları oynamaya hazırım

Gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan gösterilen Brezilyalı efsane Pele, yoğun bakımdan sağlıklı şekilde çıkmayı başardı. Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"90 DAKİKA ÇIKARACAK HALDEYİM"

80 yaşındaki efsane destek mesajlarına teşekkürle karşılık verirken, "Yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındım. Her gün daha iyiye gidiyorum. Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim. Yakında yeniden kavuşacağız" notunu paylaştı.

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