Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı
Geçtiğimiz gün koronavirüse yakalanan ve yoğum bakıma kaldırılan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın son durumu ile ilgili oğlu Emre Vural sosyal medyadan Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" şeklinde paylaşımda bulundu.
İkinci kez koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın son durumuyla ilgili Vural ailesinden yeni bir açıklama geldi.
Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan oğlu Emre Vural, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullandı.
YOĞUM BAKIMA ALINMIŞTI
İkinci kez koronavirüse yakalanan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dün akşam saatlerinde ise doktorlar, Vural'ın yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtmişti.
HAZİRAN AYINDA KORONAYI YENMİŞTİ
Tecrübeli teknik adamın, ilk olarak Haziran ayında korona testi pozitif çıkmış ve tedavi sonrası Yılmaz Vural virüsü yenmişti.