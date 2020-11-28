Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı

Geçtiğimiz gün koronavirüse yakalanan ve yoğum bakıma kaldırılan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın son durumu ile ilgili oğlu Emre Vural sosyal medyadan Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" şeklinde paylaşımda bulundu.