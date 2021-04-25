Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi
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Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi

Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi
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Fenerbahçe geriden oyun kurmaya çalışırken Serdar Aziz'in kalecisine gönderdiği pasta Harun'un vuruşu çok kısa düştü. Bir anda topu önünde bulan Hajradinovic, bomboş durumda topu yerden bir vuruşla ağlara yolladı. Harun Tekin yenilen golden sonra büyük üzüntü duydu, Serdar Aziz de arkadaşına sitem etti. Harun Tekin Başakşehir maçında penaltıya sebebiyet vermiş ve kurtarmıştı. Bu kez hatasını telafi edemedi.

Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır'ın yokluğu hissediliyor. Başakşehir maçında penaltıya sebebiyet verdikten sonra kurtarmayı başaran Harun Tekin, bu kez hatasından dönemedi. Serdar Aziz'in verdiği geri pasta rahat durumda olan Harun, etraftaki arkadaşlarına topu göndermekte kararsız kalınca pasın şiddetini ayarlayamadı ve Hajradinovic'e topu gönderdi.

HATAYI AFFETMEDİ

Hajradinovic ise bu hatayı affetmedi, soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi. Harun Tekin'e bazı arkadaşları destek olurken, sitem edenler de vardı. Fenerbahçe bu hatadan sonra bir süre panikledi.

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