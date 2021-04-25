Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi

Fenerbahçe geriden oyun kurmaya çalışırken Serdar Aziz'in kalecisine gönderdiği pasta Harun'un vuruşu çok kısa düştü. Bir anda topu önünde bulan Hajradinovic, bomboş durumda topu yerden bir vuruşla ağlara yolladı. Harun Tekin yenilen golden sonra büyük üzüntü duydu, Serdar Aziz de arkadaşına sitem etti. Harun Tekin Başakşehir maçında penaltıya sebebiyet vermiş ve kurtarmıştı. Bu kez hatasını telafi edemedi.