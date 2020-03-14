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Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Samsunspor, Nuri Asan, Spor

Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.

14.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:55
Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri, 19 Mayıs Stadyumu ve takım otobüsleri görevliler tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Tesis ve yemekhane girişlerine dezenfektanlar da konuldu. Koronavirüse karşı hem personel hem de futbolcular detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 19 Mayıs Stadyumu'nda soyunma odalarının dezenfekte edilmesiStadyumda koltukların ilaçlanmasıNuri Asan Tesisleri'ndeki odalarda dezenfeksiyon çalışmasıTesis yemekhanesinin dezenfekte edilmesiTakım otobüsünde dezenfeksiyon çalışması(HABER-KAMERA: GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, DHA)

Kaynak: DHA

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