Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-1
05.02.2021 21:32 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:36
STAT: 19 Mayıs StadıHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Suat Güz YILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah, Kerem, Yalçın, Boli, Caner, Vukan, Djedje (Dk. 88 Guido), Burak (Dk. 69 Hamroun), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Kubilay), Yasin (Dk.
STAT: 19 Mayıs StadıHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Suat Güz YILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah, Kerem, Yalçın, Boli, Caner, Vukan, Djedje (Dk. 88 Guido), Burak (Dk. 69 Hamroun), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Kubilay), Yasin (Dk. 88 Ferhat), MathiasROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim (Dk. 86 Feyyaz Belen), İshak, Landel, Doğan (Dk. 46 Gabriel Torje), Onur, Serna (Dk. 58 Taha Yalçıner), Del Valle, Orhan, Gökay, Traore (Dk. 46 Mickael Pote)GOLLER: Dk. 6 Burak Çalık, Dk. 75 Kubilay, Dk. 90+5 Mathias (Yılport Samsunspor) - Dk. 10 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)SARI KARTLAR: Caner, Yasin (Yılport Samsunspor) - İshak Çakmak, Taha Yalçıner (Royal Hastanesi Bandırmaspor)TFF 1'inci Lig'in 20'nci haftasında oynanan maçta Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.2'nci dakikada Burak'ın kafayla indirdiği topa gelişine vuran Yasin'in şutunda kaleci topu son anda kurtardı.6'ncı dakikada ceza sahası çaprazında topla buluşan Burak'ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1–0. 10'uncu dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor atağında köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Orhan Ovacıklı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.75'inci dakikada ceza sahası dışından kaleye sert şut çeken Kubilay'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 83'üncü dakikada Hamroun'un pasıyla buluşan Mathias'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.90+2'nci dakikada Erkam'ın yerden pasıyla buluşan Guido'nun vuruşunda kaleci topu son anda kurtardı.90+5'inci dakikada Hamroun'un yerden pasıyla buluşan Mathias'ın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLİ