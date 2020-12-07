Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı

07.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:38

Yılmaz Vural'ın Youtube kanalında görev alan Dilek Yurttaş, yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan tecrübeli teknik adamın son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süredir hastenede tedavi gören ve yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Yılmaz Vural'ın Youtube kanalında görev alan Dilek Yurttaş, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden tecrübeli teknik adamla bir fotoğrafını paylaştı. Yurttaş, fotoğrafa "Çok şükür yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" notunu düştü.

Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı

NORMAL ODAYA ALINMIŞTI

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın bugün öğlen saatlerinde yoğun bakım sürecini atlattığı ve normal odaya alınacağı açıklandı.

"NE ZAMAN HASTANEDEN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL"

Çuhadaroğlu ayrıca, deneyimli çalıştırıcının ne zaman taburcu olacağıyla ilgili soru üzerine de, "Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" yanıtını vermişti. Öte yandan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, koronavirüsten korunmak için herkesin aynı titizlikle yaşamını sürdürmeye dikkat etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı
Haber Yorumları (1)
ERHAN: Yaşıyor mu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Serdar Aziz Caner Erkin Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 21:02:38. #1.15#
title