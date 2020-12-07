Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı

Bir süredir hastenede tedavi gören ve yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Yılmaz Vural'ın Youtube kanalında görev alan Dilek Yurttaş, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden tecrübeli teknik adamla bir fotoğrafını paylaştı. Yurttaş, fotoğrafa "Çok şükür yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" notunu düştü.

NORMAL ODAYA ALINMIŞTI

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın bugün öğlen saatlerinde yoğun bakım sürecini atlattığı ve normal odaya alınacağı açıklandı.

"NE ZAMAN HASTANEDEN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL"

Çuhadaroğlu ayrıca, deneyimli çalıştırıcının ne zaman taburcu olacağıyla ilgili soru üzerine de, "Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" yanıtını vermişti. Öte yandan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, koronavirüsten korunmak için herkesin aynı titizlikle yaşamını sürdürmeye dikkat etmesi gerektiğini vurgulamıştı.