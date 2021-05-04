Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim
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Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim

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Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, oyundan alındığı için tepki gösteren Novikovas ve oyuna girmeyi reddeden Gomes ile ilgili, "Allah sabır veriyor; birkaç sene önce olsa adam gibi döversin içeride" demişti. Novikovas'ın kendisine küfür ettiğini söyleyen Vural, "Küfür ediyor, ahlaksız. Allah sabır veriyor, döverdim" dediği Novikovas, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Novikovas, "Kazanma hırsından oldu. Kaybediyorduk ve çok gergindim" dedi.

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında 3-1 biten maç sırasında, oyundan aldığı için futbolcusunun (Novikovas) kendisine küfür ettiği belirten Vural, "Maç 3-3 bitebilirdi. İkinci yarı bizim 5, Fenerbahçe'nin 4 pozisyonu var. O kadar net 2 pozisyon yakaladık ki, gol diye ayağa kalktım. Bunları atsak, farklı olabilirdi maç. Fenerbahçe son 15 dakika oyunda yoktu. İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı karakter koyduk. Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de, küfür. Ahlaksız... Ulan burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin içeride" diye konuşmuştu.

Novikovas'tan ise şu açıklama geldi:

"BÜYÜK ERZURUM TARAFTARINA"

"Arkadaşlar, bu maç için gerçekten üzgünüm. Oyunu kaybettiğimiz için ama aynı zamanda duyduklarım yüzünden. 3-0 kaybediyorduk ve gergindim. Bu tamamen normal. Profesyonel bir futbolcu olarak eski kulüplerimde hiçbir sorun yaşamadım ve hiçbir hocaya saygısızlık etmeye asla teşebbüs etmedim. Etmem de. Tek istediğim takımın ligden kalması. Böyle gelgitler olacak ve hocamızla, yardımcılarımızla sonuna kadar savaşacağız."

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