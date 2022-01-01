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Yıllık yatırımcı rehberi (3)

Yıllık yatırımcı rehberi (3)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 34, BES fonları ise yüzde 40,02 değer kazandı.

Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 34, BES fonları ise yüzde 40,02 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 69,80 ile hisse senedi fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 66,90 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıYıllık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları34,002954
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları58,88130
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon39,14670
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları27,91633
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları51,04180
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları69,80590
Yatırım Fonları - Katılım Fonları23,84350
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları64,54100
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları17,76281
YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)40,0222315
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları43,37520
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları42,4430
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi44,94270
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar18,528915
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları27,05260
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler66,90130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası17,58130
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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