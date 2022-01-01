Yıllık yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 34, BES fonları ise yüzde 40,02 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 69,80 ile hisse senedi fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 66,90 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: