HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor

Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor Manisa'da 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi Emekli olduktan sonra 2.

02.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:19

Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor

Manisa'da 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi

Emekli olduktan sonra 2. üniversitesini tarım üzerine okuyan Kaya, hobi olarak mantar yetiştiriciliğine başladı

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi. 26 yılda binlerce öğrenci yetiştiren Kaya, ikinci üniversitesini tarım üzerine okuyarak hobi olarak istiridye mantar yetiştiriciliğine başladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen Halil İbrahim Kaya, evinin deposunu istiridye mantarı bahçesine çevirdi. 2 çocuk babası Emekli öğretmen Halil İbrahim Kaya, 26 yıllık öğretmenlik hayatında birçok öğrenci yetiştirdi. Kaya, 2. üniversite olarak ta tarım bölümünü tamamlayarak 2018 yılında öğretmenlik mesleğinden emekli oldu. Emekli olduktan sonra hobi olarak yıllarca merak ettiği mantar yetiştiriciliği işine giren Kaya, evinin arka kısmında bulunan depoyu mantar yetiştiriciliği için hazırladı.

Samanı önce kaynatarak, saman, kavak talaşı ve buğday kepeğinden oluşturduğu komposları hazırlayan Kaya, deponun içine döşediği demir askılıklara monte ettiği poşetlerde yüzde 70 nem oranı sağlayarak poşetleri mantarhaneye asıyor. 21 günlük 20 dereceli bölgede kuluçka döneminin ardından günlük havalandırma ve ışıklandırmasını yaparak 1 ay sonra yetiştirdiği istiridye mantarlarını eş, dost ile birlikte tüketmeye başlayan Kaya, masrafını kurtarmak için sipariş ile kilosunu 10 TL'ye satmaya başladı.

Mantar yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını ve mantarlarla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini fark edemediğini anlatan emekli öğretmen Halil İbrahim Kaya, "26 yıllık eğitimcilik hayatımın ardından emekli oldum ve ardından ikinci üniversite olarak tarım okurken bu alanı keşfettim. Hobi olarak mantar yetiştirmeye başladım. 60-70 derecede samanı kaynatarak, 20 dereceye kadar soğutup ekimi yapıyorum ve 21 gün kuluçka döneminden sonra, bir hafta 10 günde büyümesi yani yaklaşık 1 ayda bu mantar oluşmakta. Kendimiz yiyoruz, eşe dosta veriyoruz. İhtiyacımızın fazlasını da isteyen olursa sipariş usulü ile karşılıyoruz. Biz bundan sonra hobi olarak, Allah sağlık sıhhat verirse bu şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Kaya, ürettiği mantarların maliyetinin yüksek olduğunu ancak kendi samanını kullandığı için maliyetini düşürdüğünü dile getirerek, mantarları hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yetiştirdiğini kesinlikle hormon kullanmadığının altını çizdi.

Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Ekonomi
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Ekonomi
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi Ekonomi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Ekonomi
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı Ekonomi
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Hasan Polatkan Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Ersin Korkut Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Mete Gazoz Bülent Uygun İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 10:20:28. #1.15#
title