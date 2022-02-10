Yılın transfer bombası patladı! Boupendza, Beşiktaş'ta

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde çalım atan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden de Aaron Boupendza'yı alıyor. Gabonlu yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanan siyah-beyazlıların, önümüzdeki ay Boupendza'yle imzaları atması bekleniyor.

16 MART'TAN SONRA İSTANBUL'A GELECEK

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'yi reddeden Aaron Boupendza, Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinin ardından İstanbul'a gelip kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ NEDEN OLMASIN?"

Yüksek maaşı sebebiyle Aaron Boupendza'dan kurtulmak isteyen Al-Arabi, oyuncusunu öncelikle Fenerbahçe'ye önerse de Gabonlu golcünün Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Oyuncunun menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

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