Yılın transfer bombası patladı! Boupendza, Beşiktaş'ta - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılın transfer bombası patladı! Boupendza, Beşiktaş'ta

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Beşiktaş, adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Aaron Boupendza'yı renklerine bağlamak üzere. Sarı-lacivertlileri reddeden Gabonlu yıldızla her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlıların, Katar Ligi'nin bitiş tarihi olan 16 Mart'tan sonra İstanbul'a gelecek Boupendza'yla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Galatasaray'a Gedson Fernandes transferinde çalım atan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden de Aaron Boupendza'yı alıyor. Gabonlu yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanan siyah-beyazlıların, önümüzdeki ay Boupendza'yle imzaları atması bekleniyor.

16 MART'TAN SONRA İSTANBUL'A GELECEK

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'yi reddeden Aaron Boupendza, Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinin ardından İstanbul'a gelip kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Yılın transfer bombası patladı! Aaron Boupendza, Beşiktaş'ta

"TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ NEDEN OLMASIN?"

Yüksek maaşı sebebiyle Aaron Boupendza'dan kurtulmak isteyen Al-Arabi, oyuncusunu öncelikle Fenerbahçe'ye önerse de Gabonlu golcünün Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi. Oyuncunun menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title