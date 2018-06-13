Yıldız Tilbe'nin İftar Yemeğinde Niran Ünsal ve Hande Yener'in Seslendirdiği "Kış Güneşi" Krizi Çıktı

'Yıldızlı Şarkılar' albümü ile büyük bir başarıya imza atan Yıldız Tilbe, önceki akşam Baltalimanı'nda sanatçı dostlarına iftar verdi. Albümde "Kış Güneşi" şarkısını hem Hande Yener'in hem de Niran Ünsal okuması iftar yemeğinde krize neden oldu.

ŞARKI PİŞTİSİ

Yemeğe katılan Niran Ünsal, sahneye çıktığı sırada okuyacağı 'Kış Güneşi' şarkısı Hande Yener'in sesinden çalınca kriz çıktı. "Bu değil" diyerek hemen müdahalede bulunan Ünsal, kendi söylediği şarkının bulunmasıyla parçayı seslendirdi.

"ŞARKI SEÇİMİNE KARIŞMADIM"

İftar yemeği önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, "Bu albüm insanların son 25 yılını kaplıyor. 1994'den 2018'e kadar yazdığım ve okuduğum parçaların hepsi var. İnsanların hayatında daha önceden yeri olan şarkılar olduğu için bu kadar satıldı. Bu şarkıları farklı sanatçıların, yeni sanatçıların söylemesi çok güzel oldu. Çünkü bir yemeği herkes yapar ama herkes farklı yapar. Bu yüzden bu kadar çok sevildi.Aleyna süper, Merve olağanüstü, Ferhat Göçer süper, hepsi çok güzel okudu. Teşekkür yetmiyor herkes istediği şarkıyı seçti, kimseye karışmadım.Bazı şarkıları iki kişi seçti ona da karışmadim. Diğer albüm için 300 şarkım var. 39'u seslendirildi.

"KIŞ GÜNEŞİ'Nİ AJDA PEKKAN'DA İSTEDİ"

Ajda Pekkan, 'Kış Güneşi' şarkısını istedi. Niran ve Hande de okuyuncailk albümde olmak istemedi. Ama bir dahakinde olur diye tahmin ediyorum. Beni sevdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.