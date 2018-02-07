Yıldız'da Snowboard Yarışları Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Snowboard Paralel Slalom Yarışması (PSL) Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde başladı.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde iki gün boyunca devam edecek olan Snowboard Paralel Slalom Yarışması bugün start aldı. Yarışmanın başlangıcını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan ve Buruciye Genel Müdürü Mustafa Altun tarafından yapıldı. Snowboard Paralel Slalom Yarışması'na 13 ilden 88 sporcu katıldı. Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışlar büyük ilgi gördü. İlgiyle takip edilen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Buruciye Genel Müdürü Mustafa Altun, etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiye'nin en genç kayak merkezindeyiz. 3 yıl gibi kısa bir sürede yarışlar yapılmaya başlandı. Türkiye'de 13 ilden 88 yarışmacı katıldı. Farklı kategorilerden yarışmaların olduğu Türkiye Snowboard şampiyonasındayız. Burada 7 tane pistimiz bulunmaktadır. Üç tanesi uluslararası kayak federasyonu tarafından uluslararası yarışlar için uygun görülmüştür. Şu anda yarışlarımız fevkalade güzel, pistimiz fevkalade güzel durumda. Herhangi bir sakatlık durumu bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Bugün çeşitli kategorilerde başlayan yarışlar, yarın da devam edecek ve yarışmada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. - SİVAS