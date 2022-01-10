Yıldırım: "Tarihi rekorlarda tüm ihracatçının katkısı var" - Haberler Ekonomi
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Yıldırım: "Tarihi rekorlarda tüm ihracatçının katkısı var"

Yıldırım:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2021 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artış göstererek 225 milyar 368 milyon dolara çıkmasının Türkiye tarihi açısından önemli bir rekor olduğunu ifade ederek, "Yeni rekorlar kırılmasında tüm ihracatçıların katkısı büyük" dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2021 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artış göstererek 225 milyar 368 milyon dolara çıkmasının Türkiye tarihi açısından önemli bir rekor olduğunu ifade ederek, "Yeni rekorlar kırılmasında tüm ihracatçıların katkısı büyük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2021 yılı dış ticaret rakamlarını değerlendiren Yıldırım, "2021 ihracatımızın bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleştiğini büyük bir mutluluk ile öğrendik. Bu rakamlar ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan rakamlardır. Ülkemizin geleceği üretim ekonomisinden geçmektedir" diye konuştu.

İhracatın her geçen gün arttığının altını çizen Yıldırım, "Biz yüksek katma değeri olan ürünler ürettikçe ülke ekonomimiz daha da güçlenecektir. Bugün kırılan tüm rekorlarda, tüm zor şartlara rağmen üretimden kaçmayan yatırımcının payı büyüktür. Bu anlamda yatırım yaparak üretmeye devam eden tüm sanayicilerimiz bu haklı gurura ortak olmuşlardır. Biz de Yılbor Boru olarak önümüzdeki süreçte yatırımlarımıza hız kazandıracak, üretim hatlarımızı güçlendirerek hem istihdam rakamlarımızı hem de ihracat rakamlarımızı yukarıya çekmek için ciddi bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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