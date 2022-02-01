Yıldırım: "Bankalardaki kredi limitlerimizi kullanmak istiyoruz"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, işletmelerin bankalar nezdindeki kredi limitlerini kullanmakta yaşadıkları sorunlar giderilmediği takdirde ekonomik aktivitenin aksayacağını dile getirerek bankalara "kredi limitlerimizi herhangi bir şarta bağlamadan kullandırın" çağrısında bulundu.

İşletmelerin bankalardaki kredi limitlerini kullanmakta yaşadıkları sorunlarla ilgili bir değerlendirmede bulunan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Son günlerde üyelerimizden sıklıkla bankalardaki kredi limitlerini kullanırken sıkıntı yaşadıklarına dair geri dönüşler alıyoruz. Üye işletmelerimiz bankalarda tanımlı kredi limitleri bulunmasına rağmen bu limitlerin fatura ödemeleri gibi bazı şartlar karşılığında kullandırıldığını belirtiyor. Oysa işletmelerimiz ticari hayattaki varlıklarını sürdürebilmek için çek gibi başka ödeme yöntemleri de kullanıyor. İşletmelerimiz ödemelerinde kredi limitlerini kullanamadığı takdirde tüm tedarik zinciri bundan zarar görüyor ve ekonomik aktivite aksıyor. İşletmelerimizin çok pahalı olan para daha da pahalı bir hal alıyor, finansal maliyetlerimiz artıyor. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve piyasadaki nakit akışının devamlılığı için bankalardaki kredi limitlerimizin herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın kullandırılması büyük önem arz etmekte. Bu konuda finans sektörünün iş dünyasının yanında olacağını ve gerekli adımları atacağını ümit ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi