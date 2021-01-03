Yeni yıl coşkusu BiP'te yaşandı

Yılbaşı gecesinde sevdikleriyle fiziki olarak bir araya gelemeyen vatandaşlar, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'te buluştu.

Yılbaşı gecesinde sevdikleriyle fiziki olarak bir araya gelemeyen vatandaşlar, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'te buluştu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni yıla evde giren Turkcell'liler, en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. Turkcell'liler, yakınlarıyla toplam 884 milyon dakikaya yakın konuşma gerçekleştirdi.

Yılın son günü 521 milyon 566 bin dakika ile en çok konuşulan gün olurken, en çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır ve Kocaeli olarak belirlendi.

İstanbul 123 milyon dakikaya yakın süre konuşurken, Ankara 51 milyon, İzmir 29 milyon ve Bursa 25 milyona dakikaya yakın arama gerçekleştirdi. Bu illeri 23 milyon 373 bin dakika ile Antalya, 19 milyon 480 bin dakika ile Gaziantep, yaklaşık 19 milyon dakika konuşma süresi ile Adana, Diyarbakır ve Kocaeli takip etti.

Turkcell'lier yurt dışıyla da 795 bin dakikaya yakın konuştu. Türkiye'den en çok Türkmenistan, Kıbrıs, Afganistan, Almanya, Özbekistan ve Bulgaristan arandı. Yurt dışından en çok Türkiye'yi arayan ülkeler ise Almanya, KKTC, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna ve Sırbistan olarak sıralandı.

Turkcell'liler iki gün boyunca 22 milyon GB'a yakın data kullandı

BiP üzerinden 17 milyon dakika sesli arama gerçekleştirilirken, 600 bin dakika görüntülü görüşme yapıldı.

Platformda 1 milyarın üzerinde yeni yıl kutlama mesajı gönderilirken, 200 bin kullanıcı dahil oldukları sohbet gruplarında 130 milyon mesajlaşma gerçekleştirdi.

Yeni yıl coşkusunu evde yaşayan Turkcell'liler iki gün boyunca 22 milyon GB'a yakın data kullandı. Tüm Türkiye'nin yılbaşı akşamı evlerde olması sebebiyle data kullanımı geçen yıla oranla 12 milyon GB arttı.

Data trafiğinde başı çeken iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Şanlıurfa takip etti.

Yeni yıla televizyon izleyerek girmeyi tercih edenler, yaklaşık 396 milyon dakika TV+ izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı