Yılbaşı sepetine yüzde 38'lik zam! Geçen yıl 175.7 TL'ye doluyordu, bu sene 243.6 TL'ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ( Tüik ) yıllık enflasyonu yüzde 21.3 olarak açıklarken, zamlar yılbaşı sepetine de yansıdı. Bu yıl, yeni yıl geleneği olan yılbaşı sepeti de piyasadaki yangına teslim oldu. 31 Aralık 2020'de 175.7 TL'ye dolan bir yılbaşı sepeti 1 yılda yüzde 38.7 oranında zamlandı ve bu yıl sonunda aynı ürünlerin olduğu sepetin fiyatı 243.6 TL'ye yükseldi.

HEDİYELERİ BIRAK SEPETİNİN KENDİSİ BİLE 50 LİRA OLDU

Hediyelerinin konulduğu sepetin fiyatı bile 50 lira oldu. Marketlerin yılbaşı sepetinde, 1 litrelik kola, meyve suyu, gazoz gibi 5 çeşit içecek, 4 çeşit çikolata, 2 çeşit bisküvi, 3 çeşit cips, 2 çeşit kuruyemiş, iki çeşit kahve, naneli şeker ve peçete yer alıyor. 31 Aralık 2020'de 175.7 TL'ye dolan yılbaşı sepetinin maliyeti 243.6 TL'ye yükseldi. Aynı sepet böylece sadece bir yıl içinde yüzde 38.7 zamlanmış oldu.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLERİN BAŞINDA KAHVE VE KURUYEMİŞ GELİYOR

Marketler bu yıl ürünlerin gramajları, markaları ve kalitesinde de değişikliğe giderek, sepetlerdeki maliyeti düşürme yolunu seçti. Yılbaşı sepetinde en fazla fiyatı artan ürünlerin başında kahve, hazır kahve, kuruyemiş, çikolata ve gazlı içecekler geldi.

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