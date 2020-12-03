Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu
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Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu

03.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:22
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu

Yılbaşı büyük ikramiye talihlisi 337 gün sonra 20 milyon lirasını aldı. Eğer talihli parasını 1 Ocak tarihinde alıp altına yatırsa 20 milyon lirası yaklaşık 32 milyon lira olacaktı. Talihlinin ikramiyesini geç alması 12 milyon lirasına mal oldu.

Haberler.com/Mesut ŞAHİN - 2020 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyenin dört talihlisinden biri 337 gün sonra ortaya çıktı. Biletin yanmasına 28 gün kala parasını almak için başvuru yapan talihli, bilet aldığını unuttuğunu, kira kontratını ararken bileti bulduğunu ve hemen parasını almak için başvuru yaptığını söyledi. İkramiye çeyrek biletlere isabet ettiği için 20 milyon lirasını alan talihli eğer parasını yılbaşında alıp yatırım yapsaydı servetine servet katacaktı.

ALTINA YATIRSA PARASI 32 MİLYON LİRA OLACAKTI

1 Ocak tarihinde altının gram fiyatı 290 lira, dolar 5,95 lira, euro ise 6,66 liraydı. Talihli o tarihte parasıyla 69 kilo altın alabiliyordu. Bugün altının gramı 462 lira. Eğer talihli parasını altına yatırmış olsaydı 20 milyon lirası bugün yaklaşık 32 milyon lira olacaktı.

DOLARA YATIRIM YAPSA 6 MİLYON LİRA DAHA KAZANACAKTI

Talihli parasını dolara yatırsa 3 milyon 331 bin dolar alabilirdi. 1 Ocak'ta 5,95 lira olan dolar bugün 7,81 lira. Talihli yatırım tercihini dolardan yana kullansa parası bugün 26 milyon 252 bin lira olacaktı.

EUROYA YATIRIM YAPSA 20 MİLYONU 29 MİLYON LİRA OLACAKTI

Eğer talihli parasını euroya yatırmış olsa 3 milyon euro alabilirdi. O tarihte euro 6,66 lirayken bugün 9,50 lira. Talihli parasını euroya yatırmış olsa parası 29 milyon lira olacaktı.

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