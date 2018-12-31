Yıl İçinde 1746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Aralık 2018 arasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurları ile Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 599'u büyük ve orta çaplı toplam 96 bin 745, şehirlerde 33 bin 895 olmak üzere 130 bin 640 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 bin 239 terör, 203 bin 297 uyuşturucu, 32 bin 140 kaçakçılık suçlarından ve 6 bin 138'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 316 bin 814 kişi gözaltına alındı.

2018'de aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar kategorilerinde teröristlerin de yer aldığı 107'si sözde üst düzey 1746 (693'ü ölü, 534'ü sağ, 519'u teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda, 1287 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 1106'sı ağır ve uzun namlulu toplam 2 bin 75 silah, 1647 el bombası, 23 ton kilo patlayıcı madde ile 503 bin mühimmat ele geçirildi, 836 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyuşturucu operasyonları

Yıl içinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyonda ise 78 ton 86 kilo esrar, 17 ton 877 kilo eroin, 1 ton 161 kilo kokain, 472 kilo afyon, 784 kilo sentetik kannabinoid, 466 kilo metamfetamin, 8 milyon 556 bin 529 ectasy, 21 milyon 751 bin 438 captagon, 1 milyon 750 bin 288 sentetik ecza ile 10 milyon 152 bin 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bu operasyonlarda 203 bin 297 şüpheli gözaltına alındı, 22 bin 815'i tutuklandı.

Ayrıca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 21 bin 433 operasyonda 25 milyon 950 bin 882 paket kaçak sigara, 1 milyon 414 bin 329 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 4 milyon 553 bin 537 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda 32 bin140 kişi gözaltına alındı, 602 şüpheli tutuklandı.

Huzur uygulamaları

Huzur uygulamalarında ise yıl içinde 47'si genel asayiş, 5'i narkotik, 6'sı kaçakçılık, 1'i trafik olmak üzere ülke genelinde toplam 59 uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda 14 milyon 675 bin 746 kişi, 577 bin 382 iş yeri/günübirlik ev ile 4 milyon 154 bin 848 araç kontrol edildi.

Uygulamalar sonucu 79 bin 365 kişiye, 6 bin 671 iş yeri/günübirlik eve, 19 bin 859 araca işlem yapıldı, 49 bin 169 şüpheli yakalandı. 504 tabanca, 435 kurusıkı tabanca, 1516 av tüfeği, 1177 kesici/delici alet ile 15 bin 749 mermi ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 42 bin 406 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 18 bin 376 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadelede 26 bin 614'ü denizlerde olmak üzere toplam 265 bin 169 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 6 bin 138 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: AA