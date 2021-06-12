Yiğit Şardan: "Galatasaray'da başkan ve yönetimler, Galatasaray duruşuna, liderlik özelliklerine bakılarak seçilir"

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, sarı-kırmızılılarda başkan ve yönetimlerin, Galatasaray duruşuna, liderlik özelliklerine, Galatasaray değerlerini ne kadar içselleştirdiğine, kendi hayatlarında başardıklarına, geçmişte Galatasaray'a ne gibi hizmetler yaptığına bakılarak seçildiğini söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, sarı-kırmızılılarda başkan ve yönetimlerin, Galatasaray duruşuna, liderlik özelliklerine, Galatasaray değerlerini ne kadar içselleştirdiğine, kendi hayatlarında başardıklarına, geçmişte Galatasaray'a ne gibi hizmetler yaptığına bakılarak seçildiğini söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da son 50 yılda bütün başkan ve yönetimleri, gönül kırıklığıyla gönderdiklerini ifade eden Şardan, "Bugün burada bulunan yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ettik ama son üç yıldır onları çok ağır eleştirdik. Paspas gibi üstlerinde tepindik. Halı siler gibi onları dövdük. Peki bu insanların suçu neydi? Son üç senelerini, gece gündüz Galatasaray'a adadılar. Tıpkı kendilerinden önceki bütün başkan ve yöneticiler gibi. Ama gelin görün ki biz her başkan ve yönetimimizi gerçekten üzerek, gönüllerini kırarak gönderiyoruz. Ben öncelikle bu kulübe hizmet etmiş, bu kulübün herhangi bir derdini çözmüş, her Galatasaray başkan ve yöneticisine teşekkür ediyorum. Biraz ahde vefa duygumuzun olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür etmeyi öğrenmemiz lazım bu insanlara. Bu insanlar hiçbir şey beklemeden, gelip görev yapıyorlar. Bizim için yapıyorlar. Onların başarıları bizim başarımız, bizim mutluluğumuz ama biz düz duvara tırmanmaya çalışan bütün bu başkan ve yöneticileri, ayaklarından aşağı çekmeye çalışıyoruz. Oysa yapmamız gereken ve bize öğretilen tüzüğümüzün de birinci maddesinde bize dikte edilen şey sevgi, saygı ve dayanışmayı en üst seviyeye çıkartmak. Evet hatalarını gördüğümüz zaman da bir dost ve kardeş gibi onları uyarmak ama asla ve asla onları aşağı çekmemek olmalı. Çünkü onlar aşağıya inince Galatasaray aşağıya iniyor. Galatasaray aşağı inince hepimiz üzülüyoruz. Ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Önümüzdeki hafta yapılacak olan hem divan kurul başkanlığında hem de Galatasaray başkanlığı seçiminde sizden ricam, lütfen kararlarınızı rasyonel vermenizi talep ediyorum. Galatasaray'da başkan ve yönetimler hangi teknik direktörle çalışacaklarına bakılarak, sosyal medyada ne kadar başarılı bir kararlama kampanyaları yaptıklarına bakılarak, ne kadar büyük vaatler verme yeteneklerine bakılarak seçilemez. Galatasaray'da başkan ve yönetimler, Galatasaray duruşuna bakılarak, liderlik özelliğine bakılarak, Galatasaray değerlerini ne kadar içselleştirdiğine bakılarak, kendi hayatında neleri başarmış nereden gelmiş nereye varmış, geçmişte Galatasaray'a ne gibi hizmetler yapmış, bunlara bakılarak Galatasaray başkanı seçilir. Galatasaray başkanını seçtiğimiz zaman ve bu o başkanlar başarısız olduğu zaman unutmamamız gereken bir şey var. Lütfen bunu aklımızdan çıkartmayalım. Bu yönetim kurulları ve başkanlar, gökten zembille inmiyorlar bu görevlere. Darbe yapıp gelmiyorlar başkanlık görevlerine. Biz getiriyoruz onları. Eğer eleştirilecek bir tarafları var ise iğneyi onlara, çuvaldızı kendimize batıralım. Çünkü onları bu görevlere getiren kişiler bizleriz. Dolayısıyla bizim Galatasaray'la sorumlumuz en doğru başkan ve yönetimi göreve getirmektir. Ondan sonra da ona olabildiğince destek vermektir. Çelme takmak değildir. Onun işini yapmasına engel olmak değildir bilakis ona destek vermektir. Maddi, manevi, aklımızla, enerjimizle, birikimimizle bu insanlara destek vermek zorundayız. Eğer biz bunu sağlayabilirsek ileri gideceğiz. Sevgi sermayemizi artırmak yerine sevgi sermayemizi yiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı