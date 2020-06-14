Yiğit Kirazcı, canlı yayında oyunculuğuna dair soruları yanıtladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yiğit Kirazcı, canlı yayında oyunculuğuna dair soruları yanıtladı Açıklaması

Oyuncu Yiğit Kirazcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programına konuk oldu.

Yiğit Kirazcı, canlı yayında oyunculuğuna dair soruları yanıtladı Açıklaması
14.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:44

Oyuncu Yiğit Kirazcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programına konuk oldu.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında YouTube'dan canlı olarak sinemaseverlerle buluşan ve moderatörlüğünü Bora Talat Oyacı'nın üstlendiği programda, Kirazcı, "Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı bir konuşma yaparak, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"Kendime konfor alanları yaratmıyorum"

Kirazcı, oyuncu olmaya üniversitedeyken reklamcılık okuduğu sırada karar verdiğini belirterek, mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldığını söyledi.

Dizi ve sinema olmak üzere çok çeşitli senaryolarda ve farklı karakterlerde yer aldığını dile getiren Kirazcı, "Genel olarak her işi kendi özümle konsantre olarak, zaman ayırıp, emek vererek yapmaya çalışıyorum. Kendime konfor alanları yaratmıyorum. Kafamda bir şeyi nasıl yapacağımı kurmuyorum, daha çok ne yapmayacağımı biliyorum." dedi.

Konuşmasında senaryo seçiminde dikkat ettiği noktalara değinen Kirazcı, şunları kaydetti:

"Eskiden duygu devamlılığı olunca her şey olur gibi düşünüyordum. Ama şimdi senaryo okuduğumda ilk işe yarayan ne var ona bakıyorum. İşe yarayan yenilik nedir yani bu bir fikir olur. Aklıma benim hep bilim kurgusal şeyler gelir. Eğer ben senaryo yazarsam bilim kurgu tarzında yazarım. Eğer senaryo iyi gibiyse de role bakarım. Nasıl bir karakterdir."

"(Oyunculukta), sana kalan her zaman bildiklerindir"

Kirazcı, hiçbir zaman kariyer planlaması yapmadığını ve 30 yaşından sonra oyunculuktan para kazanmaya başladığını anlatarak, hayranlarının kendisini ABD'li oyuncu James Franco'ya benzettiğini dile getirdi.

Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerin içerisinde en sevdiği ve yakın hissettiği rolün "Seviyor Sevmiyor" dizisindeki "Tuna" olduğunu söyleyen Yiğit Kirazcı, oyunculukta başarılı olmak adına fazla tekrar yapmanın faydalı olacağını belirtti.

Kirazcı, oyunculuk mesleğinin bir zirvesi olmadığını ifade ederek, "Hayat geçiyor. Bazen bazı işlerle çok popüler oluyorsunuz. Çok para kazanıyor, şöhret oluyorsunuz. Ama sana kalan her zaman bildiklerindir ve yaşadığın, onlardan aldığın şeylerdir. Yani oyunculuk yapmaktan zevk alıyorsan yap, almıyorsan da yapmadır mesele." dedi.

YouTube'dan mistik ve bilimsel olmayan içerikleri yoğunlukla izlediğini kaydeden Kirazcı, temmuz ayında başlayacak olan rol aldığı "Çatı Katı Aşk"a dair şunları anlattı:

"Dizi, Yeşilçam tadında bir mahalle komedisi. Göktürk'te bir platoda çekiyor olacağız. Bizim bir mantıcı dükkanımız var ailece. Annem Trabzonlu. Babam Kayserili. Dizide Karadeniz, Kayseri mantısı üzerinden hafif çekişme var. Ben üniversite mezunu olmayan, fakat erdemleri olan, ailesine bir sorumlulukla destek olup, sahip çıkan biriyim."

Kirazcı, sözlerini, yeni tip koronovirüse karşı tedbirleri alarak yeniden setlere döndüklerini de aktararak, "Sete girerken ateşimiz ölçülüyor. Onun dışında sürekli bir ambulans var. Daha kısıtlı bir ekip kullanıyoruz. Genel olarak açık mekanlarda çalışıyoruz. Akşam setten çıktıktan sonra kullandığımız yerler dezenfekte ediliyor. Sabah bir daha. Bütün ekip maske takıyor. Yani bir şekilde hayat devam ediyor. " diye tamamladı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı Haber
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can İrem Derici Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yiğit Kirazcı, canlı yayında oyunculuğuna dair soruları yanıtladı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 13:44:01. #1.14#
title