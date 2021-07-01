Yiğit Arslan yeniden TOFAŞ'ta
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Yiğit Arslan yeniden TOFAŞ'ta

Yiğit Arslan yeniden TOFAŞ'ta
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında kulüp altyapısından yetişen ve son 2 sezonu Galatasaray'da geçiren 1996 doğumlu forvet Yiğit Arslan ile anlaşma sağladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında kulüp altyapısından yetişen ve son 2 sezonu Galatasaray'da geçiren 1996 doğumlu forvet Yiğit Arslan ile anlaşma sağladı.

2021-2022 Sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, 2019-20/ 2020-21 sezonlarında Galatasaray Basketbol Takımı forması giyen eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı yeniden renklerine kattı. 2004 Yılında Tofaş Spor Kulübü bünyesine dahil olan ve altyapı yaş kategorilerinde önemli başarılara imza attıktan sonra 2014 yılında A Takım'a yükselen yetenekli oyuncu, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında rotasyonun önemli parçalarından biri olmuştu.Galatasaray formasıyla 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde 6.9 sayı-2.9 ribaund-2.3 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 sayı-3.3 ribaund-4.2 asist maç başı ortalama istatistikleriyle oynayan Yiğit Arslan, yeni sezon öncesi Tofaş ile iki yıllık sözleşme imzaladı.1996 doğumlu ve 1.98 cm boyundaki başarılı oyuncu, shooting guard (2) ve small forward (3) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

 


- Bursa
Yiğit Arslan yeniden TOFAŞ'ta
Yiğit Arslan yeniden TOFAŞ'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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