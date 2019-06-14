Yevhen Konoplyanka kimdir? Kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde bugün Yevhen Konoplyanka ismi geçiyor. Ukraynalı yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği haberleri sonrasında taraftarlar Yevhen Konoplyanka ismini araştırmaya başladı. Yevhen Konoplyanka'nın yaşı, mevkisi, şu an hangi takımda oynadığı, başarıları ile merak edilen detayları haberimizde.

YEVHEN KONOPLYANKA KİMDİR?

Yevhen Konoplyanka, 29 Eylül 1989'da Ukrayna'nın Kirovograd kentinde doğdu. Konoplyanka, futbola 2002 yılında Olimpik Kirovohrad takımında başladı. 2006 yılında ise Dnipro Dnipropetrovsk altyapısına geçti. 2007 yılında, 18 yaşına geldiğinde Dnipro II'den Dnipro'nun A takımına yükselen Yevhen Konoplyanka, 2008'de başladığı Dnipro A Takım kariyerini 2014-15 sezonu sonuna dek sürdürdü.

Yevhen Konoplyanka'nın kadrosunda yer aldığı Dnipro, 2013-14 sezonunu Ukrayna Ligi'nde 2. sırada tamamladı. Sonrasında ise 2014-15 sezonunda büyük bir başarıya imza attı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yükseldi. Adını tüm Avrupa'ya duyuran Dnipro, finalde Sevilla'ya 3-2 yenilerek kupayı kazanamadı fakat o dönem takımı sırtlayan Kalinic ve Konoplyanka, Avrupalı devlerin kısa sürede takibine girdi.

Aynı sezon sonu Dnipro ile sözleşmesi biten Konoplyanka, takımından bedelsiz olarak ayrılıp Sevilla'ya transfer oldu. 2015-16 sezonunu Sevilla'da geçiren Ukraynalı yıldız, geride bıraktığımız sezonda ise Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralandı.

Asıl mevkisi sol kanat olan Konoplyanka, üçlü forvetin solunda ve sol açıkta görev yapıyor ancak forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Hücum hattının hemen hemen her yerinde forma giyebilen Yevhen Konoplyanka, 1.76'lık boyu ve çabukluğuyla dikkat çekiyor.

Hızlı bir oyun tarzına sahip olan Konoplyanka, forma giydiği takımları hızlı hücuma çıkarmakta ve topla birlikte çabuk hareket etmekte usta bir isim. Kanatlardan gerek orta yaparak birçok asiste imza atan gerekse içe kat ederek gollere imza atan Konoplyanka, skorerliğe ön plana çıkan bir isim.

Dnipro forması giydiği dönemde Ukrayna Milli Takımı'yla EURO 2012'de de boy gösteren Konoplyanka, Dnipro formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı ve yıldızını o sezon parlattı.

Ukrayna Milli Takımı'nda Yarmolenko ile birlikte takımın en önemli iki yıldızından biri olan Konoplyanka, EURO 2016'da da takımının etkili isimlerinden biriydi.

2015-16 sezonunda Sevilla'ya transfer olan Konoplyanka, 52 resmi maça çıktı ve 8 gol, 4 asistlik peformans sergiledi.

Geride kalan sezonu Schalke'de kiralık geçiren Ukraynalı, Alman ekibinde 28 maçta görev aldı, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.