Yeşilyurt Belediyespor genç forvet ile anlaştı
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Yeşilyurt Belediyespor genç forvet ile anlaştı

Yeşilyurt Belediyespor genç forvet ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 23 yaşındaki forvet Alpay Aldemir ile anlaştı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 23 yaşındaki forvet Alpay Aldemir ile anlaştı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, geçtiğimiz gün 4 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Doğu Anadolu ekibi bu gün ise son olarak Osmaniyespor FK'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Alpay Demir'i kadrosuna kattığını duyurdu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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