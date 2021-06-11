Yerli yapay zeka teknolojileri şirketi aldığı yatırımla ABD'ye açılacak
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Yerli yapay zeka teknolojileri şirketi aldığı yatırımla ABD'ye açılacak

Yerli yapay zeka teknolojileri şirketi aldığı yatırımla ABD'ye açılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Alterna CX şirketi, Teknoloji Yatırım A.Ş'den Explore Yatırım Programı kapsamında ABD'de büyüme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 250 bin dolar tutarında yatırım aldığını duyurdu.

-Alterna CX şirketi, Teknoloji Yatırım A.Ş'den Explore Yatırım Programı kapsamında ABD'de büyüme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 250 bin dolar tutarında yatırım aldığını duyurdu. Şirketin, güncel yatırım tutarına ek olarak, takip eden turlarda kullanılmak üzere eş yatırım opsiyonu da bulunduğu belirtildi.

Teknoloji Yatırım tarafından yürütülen Explore Yatırım Programı, teknoloji şirketlerinin uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlardaki büyüme aşamalarını hızlandırmayı amaçlıyor. Mevcut dönemde, programın hedefinde ABD pazarına girmeyi veya bu pazardaki mevcut ayak izini büyütmeyi hedefleyen SaaS şirketleri bulunuyor. Programın hazırlık aşaması olan 'Pre-Explore Hızlandırma' sürecinin ABD'deki en önemli hızlandırma programlarından biri olan ERA  ile birlikte yürütüldüğü bildirildi. Pre-Explore aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan ve yatırım değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan şirketlere ABD pazarına giriş faaliyetlerinde kullanmak üzere 250 bin dolar ile yatırım yapılıyor.

HEDEF, ALANININ DÜNYADAKİ İLK 10 ŞİRKETİ ARASINA GİRMEK

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Alterna CX, doğal dil işleme, deneyim analitiği ve makine öğreniminden yararlanarak müşteri ve çalışan deneyimini teknoloji çağının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlıyor. Şirketlerin müşterilerine dokunduğu tüm temas noktalarında gerçek zamanlı olarak müşteri geri bildirim verilerini toplama, sunulan deneyimi ölçme, makine öğrenmesi modelleri ile analiz etme ve aksiyon alarak sürekli iyileştirme döngüsünü kurmalarını sağlıyor" bilgilerine de yer verildi.

Aralarında Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya'da 6 farklı ülkede müşterileri bulunan Alterna CX'in kurucu ortaklarından Gürol Kurt, elde ettikleri başarılarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmekten gurur ve mutluluk duyduklarını ve hedeflerinin bu alanda yatırımlarına devam ederek dünyanın alanlarında ilk 10 şirketi arasına girmek olduğunu belirtti. 

Alterna CX yapay zeka tabanlı çözümleri ile Gartner Magic Quadrant raporunda Voice of the Customer applications alanında dünyanın 30 öncü şirketi arasında yer almış ve bu rapora giren ilk Türk şirketi olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Yerli yapay zeka teknolojileri şirketi aldığı yatırımla ABD'ye açılacak - Haberler Ekonomi
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