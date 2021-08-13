Yerli Yakın Hava Savunma Sistemi vitrine çıkıyor
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Yerli Yakın Hava Savunma Sistemi vitrine çıkıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için geliştirilen yerli Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için geliştirilen yerli Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son dönemde bir dizi Ar-Ge projesi yürüten MKE AŞ, bu çalışmaların geldiği noktayı IDEF'te ortaya koyacak.

Bu kapsamda, Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenecek.

Yakın Hava Savunma Sistemi Projesi ile gemilerin başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki fırkateynler, tanker ve çıkarma gemilerinde Phalanx CIWS (ABD) ve Sea Zenith CIWS (İsviçre) yakın hava savunma sistemleri kullanılıyor. Mevcut sistemlerde, üretici ülkelerden kaynaklı sebeplerle modernizasyon ve teslimat süreçlerinde gecikmeler yaşanabiliyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek sistemle bu konudaki yurt dışına bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Yakın Hava Savunma Sistemi'nin tasarım çalışmaları tamamlandı ve teknoloji gösterim prototipi üretildi. Sistemin birlik ve tesislerin korunmasına yönelik kara versiyonu da geliştiriliyor. Projenin 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor.

Sistemde, MKE AŞ tarafından geliştirilen yüksek atım hızına sahip 20x102 mm 6 namlulu döner silah ve 1500 adet kapasiteli mühimmat besleme birimi yer alıyor.

Yakın Hava Savunma Sistemi en az 5 kilometre gündüz/gece görüş kabiliyeti ve lazer mesafe ölçme imkanı sağlayacak.

Proje kapsamında sistemin Savaş Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu sağlanacak.

Yerli Yakın Hava Savunma Sistemi vitrine çıkıyor
Yerli Yakın Hava Savunma Sistemi vitrine çıkıyor
Yerli Yakın Hava Savunma Sistemi vitrine çıkıyor
Yerli Yakın Hava Savunma Sistemi vitrine çıkıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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