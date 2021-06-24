Yerli üretim sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına ihraç edildi
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Yerli üretim sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına ihraç edildi

Yerli üretim sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına ihraç edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli firma Pasha Balloons Üretimi A.Ş. ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)arasındaki çalışmalar sonucunda yerli üretim iki model sıcak hava balonu, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez yurt dışına Ruanda'ya ihraç edildi.

Nevşehir - Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli firma Pasha Balloons Üretimi A.Ş. ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)arasındaki çalışmalar sonucunda yerli üretim iki model sıcak hava balonu, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez yurt dışına Ruanda'ya ihraç edildi. Konuyla ilgili olarak SHGM tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun çalışmalar sonucunda 2019 yılında tip sertifikasının verilmesi akabinde günümüze kadar toplamda 22 model kubbe, 18 model sepet ve 3 model ısıtıcı, ihtiyaç duyulan sertifikasyon testlerinin başarıyla tamamlanmasına müteakip mevcut tip kapsamına (TR.BA.001) dahil edilmişti. Tip kapsamında dahil edilen PH-165/001 ve PH-180/001 model ve seri numaralı sıcak hava balonlarının sene başında Ruanda Cumhuriyeti'ne ihracatı ile ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirilen bir hava aracının başarılı tamamlanan sertifikasyon sürecinin ertesinde, ilk kez bir ürünün sivil havacılıkta kullanılmak üzere yurt dışına ihracatı gerçekleşmiş oldu" denildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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