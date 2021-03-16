İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı
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İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı

16.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:18
İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden 2'sinin daha ihaleyle satışı gerçekleştirildi.

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden 2'sinin daha ihaleyle satışı gerçekleştirildi.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ile Hakan Gıda ve Tohumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney arasında enstitüde imza töreni gerçekleştirildi. Uğur Pırlak, yürüttükleri ıslah çalışmaları neticesinde şu ana kadar 10 yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırdıklarını söyledi.

Enstitüde geliştirdikleri çeşitleri pazarlama ve satış hakkını özel sektöre devrettiklerini ifade eden Pirlak, "'Saruhan' ve 'Niğşah' çeşidimizin çiftçilerimize ulaşması ve sofralarımızda yer alması için ihalesine çıktık. Yapılan ihale sonucunda Türkiye'nin önemli patates üretici firmalarından biri olan Hakan Gıda ve Tohumculuk tarafından 2 çeşidimiz alındı. 2 çeşidimizin pazarlama ve satış hakkını yapacağımız sözleşmeyle Hakan Gıda ve Tohumculuğa devrediyoruz. Bu süreçten sonra çeşitlerimizi ileri kademedeki tohumluk üretimlerini gerçekleştirip çiftçilerimize ulaştıracak. Enstitümüzde ıslah çalışmaları devam etmekte.  Gerek yemeklik gerekse sanayilik, hastalıklara dayanıklı patates çeşidi geliştirmeye de devam ediyoruz. İlk etapta 480 ton tohumluk üretimi yapılacak" dedi.'Niğşah' ve 'Saruhan'  çeşitlerinin çiftçiler tarafından tutulacağını umduğunu belirten Pırlak, "Bu çeşitler çok güzel özellikleriyle karşımıza çıkıyor. 2 çeşidimiz de yemeklik, orta erkenci, et renkleri sarı olan yemeklik çeşitlerimizdir. Özellikle Niğşah hasat sonrası parmak patatese uygun bir çeşittir. Bu çeşitlerimizin çiftçilerimiz tarafından tutulacağını umuyoruz" diye konuştu.

Hakan Gıda ve Tohumculuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney ise "Bu çeşitleri sektöre kazandırdıkları için Patates Araştırma Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde yaklaşık 25 dekar alanda tohumluk ve yemeklik üretimi yapıyoruz. Cips, parmaklık ya da yemeklik için birçok çeşit çalışıyoruz. Bunlara yerli ve milli çeşitlerimizi de dahil etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.


- Niğde
İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı
İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı
İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı
İki yerli patates çeşidinin daha satışı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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