Yerli teknoloji şirketi, takım arkadaşları arıyor

"Dünyayı, Türkiye'den değiştirmek isteyen insanların bize katılmasını istiyoruz"

"Hali hazırda 193 ülkeden 300 milyon kullanıcıya ulaşmış durumdayız"

İSTANBUL - İstanbul merkezli yerli mobil uygulama şirketi Peak, hem mobil oyun alanında hem de teknolojinin farklı alanlarındaki çalışmaları için yeni takım arkadaşları arıyor.

2010 yılında İstanbul'da kurulan ve mobil uygulama alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Peak, ekibini genişletiyor. Şirket, ABD pazarında ilk beşte yer aldığı mobil oyun alanında büyümeye hızla devam ederken, yapay zeka ve yapay öğrenme alanlarında da dünya çapında yeni ürünler geliştiriyor. Yeni takım arkadaşları arayan şirket, mobil oyun ve yeni alanlarda teknolojiler geliştirerek dünyayı değiştirmek isteyenlere seslendiği bir insan kaynakları çalışması başlattı. Şirket, bu çalışmanın ilk duyurusunu dün akşam 41 ulusal televizyon kanalında üç dakikadan uzun bir süre boyunca aynı anda gösterilen ve "Bize katıl, birlikte dünyayı değiştirelim" mesajını verdiği özel bir tanıtım filmiyle gerçekleştirdi. Tanıtım dikkat çekti ve sosyal medyada ses getirdi. Şirketin, ekibi genişletme konusunda bir sınırı olmadığı belirtildi.

"Dünyayı, Türkiye'den değiştirmek isteyen insanların bize katılmasını istiyoruz"

Çağrıyı yapmaktaki amaçlarını açıklayan Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, "Firma olarak geldiğimiz noktayı biraz daha insanlara anlatıp dünyayı Türkiye'den değiştirmek ve dünyaya Türkiye'den etki etmek isteyen insanlara bize katılmasını sağlamak ve bu hayalin peşinden beraber koşalım demekti. Hali hazırda geldiğimiz nokta itibariyle dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden bir tanesiyiz. Amacımız, dünyanın en büyüğü olmaya devam etmek. Bunun için bu çağrıyı yapıp insanlara, bu hayalin peşinden koşalım demek istedik. Bu konuda hiçbir limitimiz yok. Aramıza 100 kişi de alabiliriz, 500 kişi de alabiliriz" dedi.

"Hali hazırda 193 ülkeden 300 milyon kullanıcıya ulaşmış durumdayız"

Oyun alanında hedeflerini belirten İnönü, "Hedefimiz, dünyanın en büyüğü olmak. Bu alanda ekibimizle beraber hızlıca koşmaya devam ediyoruz. Hali hazırda 193 ülkeden 300 milyon kullanıcıya ulaşmış durumdayız. Oyun dışında da teknolojinin yeni alanlarına yatırımlarımız başladı. İkinci kol olarak da yapay zeka ve yapay öğrenme teknolojileri seçtik. Bu alanda yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. İlerleyen yıllarda hedefimiz o ki; bu alanda da mobil oyunda olduğu gibi dünyanın 1 numaralı firması haline gelmek" şeklinde konuştu.

"Oyunlarımız, ABD'nin 5 büyük oyun firmasından biri haline getirmiş durumda"

İnönü sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hali hazırda iki tane oyunumuz var; Toy Blast ve Toon Blast. Bu oyunlar, dünyanın en çok sevilen ve en çok oynanan iki oyunu arasında. Yaptığı gelir ile Peak'i, ABD'nin 5 büyük oyun firmasından biri haline getirmiş durumda. Aynı zamanda dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Hedefimiz, bunu en üst noktaya taşımak. Büyük hayaller kuran, dünyayı değiştirmek isteyen ve hayatında etki oluşturmak isteyen herkesi firmamıza beliyoruz".

"İnsanla büyüyen bir şirketiz"

Peak İnsan Kaynakları Direktörü Eda Azaroğlu şöyle konuştu: "Ekibimizin büyümesinin devam edeceği yeni dönemde, bizimle birlikte sürekli ilerleyecek ve aynı hedefe koşacak yeni takım arkadaşlarına daha hızlı ulaşmak için bir çalışma başlattık. Biz insanla büyüyen bir şirketiz. Türkiye'de çok iyi yetişmiş, çok iyi değerlere sahip milyonlarca insan var ve etki oluşturan işler yapmak istiyorlar. Şirketin kuruluş amacında da bu yatıyor: Güzel insanlara, bir takım olarak hayallerine koşmalarına yardımcı olacak bir şirket ortamı sağlamak. Bu yapıldığında, en imkansız görünen işlerin bile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu inancın meyvelerini bugüne kadar topladık, toplamaya da devam edeceğiz"

Kaynak: İHA