HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yerli otomotivden Fas'a 25 adet otobüs

Yerli yerli ticari araç üreticisi Karsan, toplu taşımada kullanılmak üzere 25 adet Atak otobüsü Fas'a teslim ettiğini açıkladı.

Yerli otomotivden Fas'a 25 adet otobüs
20.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:58

Yerli yerli ticari araç üreticisi Karsan, toplu taşımada kullanılmak üzere 25 adet Atak otobüsü Fas'a teslim ettiğini açıkladı.

Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, dünyanın farklı ülkelerinde çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Karsan, toplu taşımada kullanılmak üzere 25 adet Atak otobüsü Fas'a teslim etti. Yapılan bilgilendirmede; satın alımını ülkede faaliyet gösteren özel bir taşıma şirketinin gerçekleştirdiği ve Euro 5 normlu motor özellikleriyle donatılan Atak, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer alıyor. Atak, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle kullanıldığı her coğrafyada da sürücü ve işletmecisine avantaj sağlıyor.

Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde bizim için yeni ve önem verdiğimiz bir pazar olan Kuzey Afrika'daki teslimat hepimiz için mutluluk verici. Yakın gelecekte bu pazarda da güçlenerek genişleyeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Fas'ta faaliyet gösteren özel bir taşıma şirketine teslim edilen ve Euro 5 normlu motor özellikleriyle donatılan Atak, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada 3. Sayfa
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var Magazin
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 3. Sayfa
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güncel
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ayasofya Beşiktaş Şampiyon Konyaspor
Şu an buradasınız: Yerli otomotivden Fas'a 25 adet otobüs - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 14:16:09. #1.14#
title