: Yerli araba özellikleri nelerdir? Yerli arabanın adı ne olacak? Yerli arabanın fiyatı ne kadar?

25.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:29

Yerli arabanın ülke gündemine oturmasıyla yerli araba vatandaşların merak konusu oldu. Tasarım detayları merak edilen yerli araba hakkında yerli arabanın özellikleri, yerli araba adı, yerli araba teknik özellikleri ve yerli arabanın fiyatı gibi detaylı araştırmalar yapıldı. İşte yerli araba özellikleri ve merak edilen yönleri…

YERLİ ARABANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

TOGG, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara davam ediyor. Son paylaşımda ise yerli otomobili yan ayna detayı kesinlik kazandı. Araçta ayna çıkıntıları bulunacak, ancak bu çıkıntılarda cam yerine kamera sistemlerini kullanılacak.

Tesla, Volkswagen, Ford ve daha pek çok otomobil üreticisinin öncülük ettiği elektrikli otomobil teknolojileri, yerli otomobil için de geçerli olacak.

Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada

Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette

Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz

Otonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi

Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım

Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil

Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje

Küresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yerli arabalar

BAKANDAN YERLİ ARABA YORUMU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" açıklamasında bulundu. Varan aynı zamanda "bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak" da dedi.

YERLİ ARABA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tamamen elektrikli olacak yerli SUV'un evdeki normal bir priz ile 10 saatte şarj olabileceği söyleniyor. DC şarj ünitesinde ise bu süre 30 dakikaya kadar inecek. Otomobilde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik destekli bir görüntüleme teknolojisi kullanılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, bu teknolojinin navigasyon ihtiyacını tamamen karşılayacağını açıklamıştı.

Yerli otomobil bir asistan görevi üstlenecek

İnternete bağlı buzdolabı, ocak, alarm, ve ısıtıcı gibi sistemlerle bağlantılı olacak.

Yerli araba önümüzde 5 yıl modasını koruyacak şekilde tasarlanacak.

Yerli otomobilin 27 Aralık'taki tanıtım etkinliğinde iki farklı elektrikli SUV model vitrine çıkacak. Bunların yanı sıra bir de sürpriz model tanıtılacak. Türkiye'de tüketiciler Avrupa'nın aksine en çok sedan modelini tercih ettiği için sürpriz modelin hatchback yerine sedan olması bekleniyor.

YERLİ ARABA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yerli arabanın fiyatı henüz belli değil. Pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor. Şu anda bir ödeme ya da erken sipariş alınması da mümkün değil. Üretim tarihi yaklaştıkça Türkiye'nin otomobilinin nasıl satılacağı konusunun da duyurulması planlanıyor.

YERLİ ARABANIN ADI NE OLACAK?

Yerli arabanın ismi adı henüz etlik kazanmadı.

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