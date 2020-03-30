Yerleşik yabancılardan "evde kal" mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Yerleşik yabancılardan "evde kal" mesajı - Haber
Türkiye, Ortaca, Kültür Sanat

Yerleşik yabancılardan "evde kal" mesajı

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yaşayan yerleşik yabancılar, koronavirüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verdi.

30.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:31
Yerleşik yabancılardan 'evde kal' mesajı

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yaşayan yerleşik yabancılar, koronavirüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve çıkmaları durumunda da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. İhtiyacı olan vatandaşlara koruyucu maske, eldiven ve el dezenfektanı verildi.

Yaklaşık 36 yıldır Dalyan'da yaşayan ve "caretta carettaların annesi" olarak bilinen 98 yaşındaki İngiliz vatandaşı June Haimoff (Kaptan June), Türkçe ve İngilizce verdiği mesajında, "Ben çok şanslıyım, hasta değilim, evde kalıyorum. Ben hasta olan insanları düşünüyorum. geçmiş olsun diyorum." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz vatandaşı Mark Henshaw da "Tabii ki hepimiz gerçekten çok üzülüyoruz. İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da, Çin'de her yerde görüldü ve maalesef Türkiye'ye geldi. Evimizde kalmamız gerekiyor, o kadar basit. Evde kalmazsak yayılacak, evde kalmazsak daha fazla insan hastalanacak, daha fazla insan ölecek. Bunu tabii ki istemiyoruz. Biz de şimdi bahçeyle uğraşıyoruz, arkadaşlarımızla internetten konuşuyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok, oturacağız bekleyeceğiz. İnşallah zamanı gelince bu koronavirüs hayatımızdan gidecek." diye konuştu.

İngiliz vatandaşı Eliesbeth-David Thornber çifti de dışarı çıkmadıklarını söyledi.

Bahçe işleriyle çok meşgul olduklarını dile getiren Thornber çifti, "Bu durum çok ciddi, dünyayı değiştirecek boyutta. Türk hükümeti çok iyi işler yaptı. Her şeye hızlı yaklaştılar. Herkese de söylüyoruz, biz iyiyiz. Herkes de iyi görünüyor, her şey iyiye gidecek. Buradan mesaj vermek istiyorum. Bu virüs sadece Dalyan, Ortaca, Türkiye için değil tüm dünyada var. Herkes güvende kalsın. Herkes evde kalsın. İçeride kalın, güvende kalın." ifadelerini kullandı.

Yerleşik yabancılardan 'evde kal' mesajı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yerleşik yabancılardan "evde kal" mesajı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Haber
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Haber
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Uzmanlar koronavirüse karşı 'Sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan
Magazin Ezgi Mola Seda Akgül Ebru Polat Nurgül Yeşilçay
Spor Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Yerleşik yabancılardan "evde kal" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 22:17:16. #1.15#
title