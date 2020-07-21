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Yerköyspor Gazi Osman Çakmak Stadı 2020-2021 Sezonuna Hazır

Kayseri 1. Amatör kümede mücadele eden Yerköyspor stadını görkemli bir açılışla 2020-2021 sezonuna hazırlıyor.

Yerköyspor Gazi Osman Çakmak Stadı 2020-2021 Sezonuna Hazır
21.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:51

Kayseri 1. Amatör kümede mücadele eden Yerköyspor stadını görkemli bir açılışla 2020-2021 sezonuna hazırlıyor. Spor kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin ve Altyapı Şube Sorumlusu Abdullah Necat Türkmenoğlu Gazi Osman Çakmak Stadı'nda incelemede bulundu.

Yerköyspor Altyapı Şube Sorumlusu Abdullah Necat Türkmenoğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemizde artık parmakla gösterilecek sayıda tabii çim saha bulunuyor. Gazi Osman Çakmak Stadımızda bu sahalardan biri. Sahamız doğal korunaklı çim saha olup çimleri çok iyi durumda. Malumunuz kulüp olarak altyapıya son dönemde çok ciddi yatırımlar yaptık. Altyapı grubundaki çocuklarımızın antrenmanlarını Yahyalı merkezde bulunan suni çim sahada yapıyorduk. Suni çimin bakım yönünden avantajı olmasına rağmen insan sağlığı yönünden tabii çime göre ciddi dezavantajları bulunuyor. Suni çim ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek riskler barındırmaktadır. Kısa süre önce stadımızın ismini Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Gazi Osman Çakmak'ın ismini vermek suretiyle değiştirdik. Engellileri azmi ile aşan Güneydoğu Gazimizin ismini stadımıza vererek çocuklarımıza rol model olarak kendilerine örnek alacak bir ismi sunmuş olduk. Gazimizin hayat hikayesini anlatan kitabe tarzı bir tabelayı kulübümüzün binasına astık. Altyapıdaki çocuklarımız Gazimizin hayat hikayesini bu vesile ile öğrenmiş oldu. Çocuklarımız Gazimizin hayatını öğrendikten sonra gazilerimize olan minnet duygusunun arttığını gözlemledik. Bu da stadın ismini belirlerken ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı göstermiş oldu" dedi.

Stadın açılış programı ile ilgili de bilgi veren Türkmenoğlu, "İnşallah pandeminin seyrine göre görkemli bir açılış yapmayı düşünüyoruz. Spor dünyasının önde gelen isimlerini davet edeceğiz. Belediye başkanımız ve aynı zamanda Yerköyspor Kulübü'nün Onursal Başkanı sayın Esat Öztürk Beyefendinin stadımızın çevre düzenlemesi ve eksiklerin giderilmesi konusunda çok ciddi katkıları oldu. Kendileri sporu çok seven bir başkan. Her ne zaman memleket için faydalı ciddi bir proje ile gitmiş isek kendileri o projeyi sahiplenip ön ayak oldu. Kendileriyle devamlı istişare halindeyiz. Açık kapı politikası benimseyen başkanımıza her zaman ulaşabiliyor olmamız bizim için ayrıca bir avantaj" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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