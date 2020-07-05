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Yerköy spor altyapı sorumluluğuna Abdullah necat Türkmenoğlu getirildi

Yaptığı altyapı yatırımlarıyla adından söz ettiren Yerköyspor, alt yapı sorumluluğuna Abdullah Necat Türkmenoğlu'nu getirdi.

Yerköy spor altyapı sorumluluğuna Abdullah necat Türkmenoğlu getirildi
05.07.2020 19:18 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:22

Yaptığı altyapı yatırımlarıyla adından söz ettiren Yerköyspor, alt yapı sorumluluğuna Abdullah Necat Türkmenoğlu'nu getirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, "Kulüp olarak son dönemde tüm enerjimizi altyapı çalışmalarına yoğunlaştırdık. Kurumsallaşma adına ve profesyonel yönetim anlayışı gereği altyapımızı genç ve başarılı işadamı Abdullah necat Türkmen oğluna emanet ettik. Kendisinin iş hayatındaki başarısı ve profesyonellik konusundaki bakış açısı bizi bu seçime itti. İnşallah önümüzdeki süreçte kendilerinin heyecanından faydalanacağımıza olan inancımız sonsuzdur. Kendilerine yönetim kurulumuz adına başarılar dilerim dedi. Abdullah necat Türkmenoğlu ise Yerköyspor takip ettiğim bir kulüptü. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum maalesef içler acısı. Devletimizin her alanda yerli ve milli adımlar attığı üretimde milli iyileşmenin hat safhada olduğu bir dönemde futbolumuzda da öz kaynaklara yönelme ihtiyacı vardır Bu amaçla çalışmalar yapan Yerköyspor'un bir parçası olmaktan onur duyuyorum. İnşallah yönetim kurulumuzun enerjisini hissederek güzel çalışmalar yapmayı umut ediyorum. Bana tercih edilen altyapı sorumluluğu çok önemli bir görev olduğunun bilincindeyim. Yerköyspor'un İlhan parlak gibi Süper Lig de hala oynayan futbolcular yetiştiren bir kulübü bir adım öteye götürmek Türk futbolu için en büyük başarılarından biri olacağına eminim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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