İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Zorlu Hayat Mücadelesi: 61 Yaşındaki Fatma Akdağ, El Emeğiyle Geçiniyor

Zorlu Hayat Mücadelesi: 61 Yaşındaki Fatma Akdağ, El Emeğiyle Geçiniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da eşini ve çocuğunu kaybeden 61 yaşındaki Fatma Akdağ, soğuk havaya rağmen el emeği örgülerini satarak yaşamını sürdürüyor. Günü geçindirebilmek için sıkıntılı bir süreçten geçen Akdağ, hastalığına rağmen işine devam ediyor.

Bolu'da eşini ve bir çocuğunu kaybeden 61 yaşındaki Fatma Akdağ, soğuk havaya rağmen el emeği örgülerini satarak geçimini sağlıyor. Rahatsızlıklarına rağmen örgü örmekten vazgeçmediğini söyleyen Akdağ, "İhtiyacım olmasa buraya gelmem. Soğukta hasta olduğum halde geldim çünkü gerçekten ihtiyacım var" dedi.

Bolu'da yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Akdağ (61), oğlu İbrahim'i 1999 yılında 10 yaşındayken trafik kazasında, eşini ise 3 yıl önce kaybetti. Eski atletizm sporcusu olan kızı Elif ise 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak spor hayatına veda etmek zorunda kaldı. İki oğlunu evlendiren Akdağ, yaralanma sonucu fiziksel sıkıntılar yaşayan kızıyla birlikte yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Tüm zorluklara rağmen hayata karşı mücadelesinden vazgeçmeyen Akdağ, soğuk sıcak demeden el emeğiyle ördüğü patik, kese, kıyafet ve süs ürünlerini Aşağı Çarşı'da satarak hem kızına bakıyor hem de evin geçimini sağlıyor.

Çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu söyleyen Akdağ, "Eşimi kaybedeli 3 yıl oldu. 2 tane düğün yaptım. Kızım milli sporcuydu ancak bir kaza geçirdi ve şu an ona bakıyorum" dedi.

Akdağ, el emeği ürünlerini satarak geçimini sağladığını ifade ederek, "Şartlar zor, işler yolunda gitmiyor, sıkıntıdayız. İhtiyacım olmasa buraya gelmem. Soğukta hasta olduğum halde geldim çünkü gerçekten ihtiyacım var. Eşimin emekli maaşı var, dul olduğum için bu maaşla geçiniyoruz ama iki kişi geçinmek için yeterli olmuyor, evlenen çocuklarıma da gerektiği yerde maddi anlamda yardımcı oluyorum" diye konuştu.

"Sabahtan beri siftah yapamadım"

El örgüsü ürünlerini 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlara sattığını dile getiren Akdağ, "Burada da soğukta örüyorum. Evde örmeye fırsatım olmuyor. Bu yüzden sabahları buraya gelmek zorunda kalıyorum, akşama kadar da burada kalıyorum. Patiklerim, bezlerim, çoraplarım var, bunların satılması lazım ama işler durgun. Fiyatları 150-200 lira arasında değişiyor. Toptan alan olursa 150 lira diyorum, tekli alacaklara ise 200 lira. Bunlar el örgüsü, makine örgüsü değil. Hem kullanışlı hem de soğuk kış günlerinde sıcak tutar. Aylık kazancım 10 bin lira civarında olmuyor. Sabahtan beri siftah yapamadım, dün de yapamamıştım. İşler gerçekten kötü" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gözler tarihi çağrıya çevrilmişken Öcalan 3 mektup birden yolladı
img

1 kilosu 8 bin TL'den satıldı
img

Diş hekimleri iş bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var

Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.