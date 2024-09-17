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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu’ndan Çaycuma’ya Proje Ziyareti

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çaycuma ilçesine yaptığı ziyaret sırasında altyapı, eğitim ve sağlık projelerini inceledi. Ayrıca, uluslararası standartlara uygun 4 tenis kortunun inşaatı hakkında bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çaycuma ilçesine yaptığı ziyaret sırasında ilçeyi yakından ilgilendiren projeleri yerinde inceledi. Vali Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile birlikte Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'dan ilçedeki altyapı, eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri projeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, 15 Ağustos 2024'te yapımına başlanan 4 adet tenis kortunun inşaatı da değerlendirildi. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilecek kortlar, balonla kaplanacak ve içerisinde soyunma odaları, hakem ve antrenör odaları ile sosyal tesisler bulunacak. Tamamlandığında, bu tesis ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına ev sahipliği yapacak.

Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Gençlik Spor Müdürü Hakan Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Ali Başören, Adnan Tıska, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Alagöz eşlik etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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