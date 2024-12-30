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Zonguldak Üniversitesi'nden Patentli Yeni Nesil Yapı Malzemesi

Zonguldak Üniversitesi'nden Patentli Yeni Nesil Yapı Malzemesi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının geliştirdiği seramik, mermer ve yüksek fırın cürufu birleşiminden oluşan yeni nesil yapı malzemesi projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanının da yer aldığı "Seramik Atığı, Mermer Atığı ve Yüksek Fırın Cürufu Birleşiminden Yeni Nesil Bağlayıcı Yapı Malzemesi Üretimi" başlıklı proje, patent almaya hak kazandı.

BEUN İnşaat Bölümü akademisyenlerinden Arş. Gör. Dr. Gülden Çağın Ulubeyli'nin 2022 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde hazırladığı doktora çalışması kapsamında, danışmanı Prof. Dr. Recep Artır ile birlikte geliştirdiği "Seramik Atığı, Mermer Atığı ve Yüksek Fırın Cürufu Birleşiminden Yeni Nesil Bağlayıcı Yapı Malzemesi Üretimi" başlıklı çalışması patent amaya hak kazandı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; Arş. Gör. Dr. Gülden Çağın Ulubeyli ve danışmanı Prof. Dr. Recep Artır'ı tebrik ederek, bu tür sürdürülebilirliği ön plana alan yenilikçi çalışmaların hem akademik camiaya hem de ilgili sektöre önemli katkılarda bulunabileceğinin altını çizdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen çalışma, 23 Aralık 2024 tarihli Patent Bülteni'nde 2023 000800 numarası ile yayımlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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