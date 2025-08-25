Zonguldak'taki Mevsimlik Tarım İşçilerinin Zorlu Yaşam Mücadelesi

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı ilçesine fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçileri, kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadırlarda buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon gibi birçok eşya yer alırken, işçilerin en büyük sıkıntısı su ve elektrik bulunmaması.

Her yıl fındık sezonunda Türkiye'nin farklı bölgelerinden Alaplı'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, bu yıl da Mollabey köyünde oluşturulan konaklama alanında çadırlarını kurdu. Alaplı Kaymakamlığı tarafından belirlenen alanlara yerleşen işçilerin kayıt işlemleri yetkililerce sürdürülüyor. Mevsimlik tarım işçileri, günün büyük bölümünü tarlalarda çalışarak geçirirken, geri kalan vakitlerinde ise çadırlarında dinleniyor. Tarım işçilerinin kurdukları çadırlarda buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon da yer alıyor. Kadınlar sac üzerinde yufka pişirirken, gençler fındık topluyor.

Fındık sezonunun bu yıl verim açısından düşük geçtiğini belirten işçiler, geçimlerini sağlamak için zorlu şartlara katlanmak zorunda olduklarını ifade ettiler. Şanlıurfa'dan gelen Salih Curuf, "Bizim için her türlü imkan sağlandı. Ancak su ve elektrik sıkıntımız var. Bu sorunu yetkililere ilettik. İnşallah kısa sürede çözülür" dedi.

Sezonun sona ermesiyle birlikte memleketlerine dönecek olan işçiler, Alaplı'da yaklaşık üç ay kalıyor. Mollabey köyünde her yıl yaşanan bu tablo, mevsimlik işçilerin barınma ve yaşam şartlarıyla ilgili sorunları yeniden gündeme taşıyor. - ZONGULDAK