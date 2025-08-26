Zonguldak'ta Yıkılmak Üzere Olan Evde Yaşayan Çift Destek Bekliyor

Zonguldak'ta yıkılmak üzere olan ahşap evlerinde hayatını sürdürmeye çalışan çift, yetkililerden destek bekliyor.

Devrek ilçesine bağlı Madencioğlu köyünde yaşayan Metin (60) ve Fahriye Oruç (60) çifti, yıkılmak üzere olan ahşap evlerinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Yıllar önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrası engelli kalan Metin Oruç, yürümekte, konuşmakta ve duymakta güçlük çektiğini belirterek, sadece engelli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Baba mirası ahşap evde hayat mücadelesi verdiklerini ifade eden Oruç, özellikle kış aylarında evin içine yağmur ve kar sularının dolduğunu dile getirdi.

Devrek Kaymakamlığına daha önce başvuru yaptıklarını aktaran Oruç, "Pencerelerimiz ve tuvaletimiz yenilendi ama evin çatısı çok eski. Yağmur yağdığında içerisi suyla doluyor. Lütfen yetkililer bize yardım etsin, bu zor yaşamdan kurtulmamıza destek olsunlar" dedi.

Eşinin engelli olduğu için çalışamadığını belirten Fahriye Oruç ise, "Sadece 6 bin 400 lira engelli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. Bu parayla geçinmek çok zor. Bizim de sesimizin duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çift, hem yaşlılık hem de sağlık sorunlarıyla mücadele ederken, yetkililerden destek bekliyor. - ZONGULDAK