Zonguldak'ta trafik, altyapı ve gençlik çalışmaları masaya yatırıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında il genelindeki trafik güvenliği, karayolu altyapısı ve spor faaliyetleri ele alındı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre toplantıya Kastamonu Karayolları Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, Karayolları 155. Şube Şefi Seydi Gazi, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Durukan, Trafik Şube Müdürü Mensur Tiryaki ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı katılım sağladı.

Görüşmede kent genelinde yürütülen trafik güvenliği tedbirleri, karayolu altyapı çalışmaları ve gençlik ile spor faaliyetleri kapsamındaki projeler değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına dönük adımlar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı