Haberler

Zonguldak'ta trafik, altyapı ve gençlik çalışmaları masaya yatırıldı

Zonguldak'ta trafik, altyapı ve gençlik çalışmaları masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda trafik güvenliği, karayolu altyapısı ve spor projeleri ele alındı, kurumlar arası koordinasyonun artırılması kararlaştırıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında il genelindeki trafik güvenliği, karayolu altyapısı ve spor faaliyetleri ele alındı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre toplantıya Kastamonu Karayolları Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, Karayolları 155. Şube Şefi Seydi Gazi, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Durukan, Trafik Şube Müdürü Mensur Tiryaki ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı katılım sağladı.

Görüşmede kent genelinde yürütülen trafik güvenliği tedbirleri, karayolu altyapı çalışmaları ve gençlik ile spor faaliyetleri kapsamındaki projeler değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına dönük adımlar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu

Selefi için ilk kez bu ifadeyi kullandı
Dünya Kupası atışması NATO Zirvesi'nde: İngiltere ve Norveç başbakanları karşı karşıya geldi

Dünya Kupası atışması NATO Zirvesi'ne taşındı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti
Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi