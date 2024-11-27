Zonguldak'ta Ticari Araçlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve mevsimsel şartlara uyum sağlamak amacıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu hale geldiğini duyurdu.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Tebliği kapsamında, il sınırları içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların 1 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği kullanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Kış lastiklerinde kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliğinin en az 4 mm; kamyonet, minibüs ve otomobillerde ise en az 1,6 mm olması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, lastiklerin yanaklarında (M+S) işareti, kar tanesi sembolü veya her ikisinin bulunması gerektiği ifade edildi.

Bu şartlara uymayan sürücülere Karayolu Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereği 4.096 TL cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan 90 araç sürücüsü ve temsilcisine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen ekipler, trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK