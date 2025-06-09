Zonguldak'ta Tatil Dönüşü Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Zonguldak'ın Karadeniz bağlantı yolu geçiş noktası olan D-010 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Zonguldak karayolunda dönüş yapanlar Düzce yönünde Ereğli, Alaplı, Akçakoca geçişinde uzun araç yoğunluğu oluşturdu.

Zonguldak'ın karayolu güzergahı üzerinde bulunan Alaplı ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatil için yola çıkanlar sürücüler nedeniyle trafik Alaplı yalı kavşağı geçişi, Erdem Yuva kesimlerinde zaman zaman durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinde akıcı şekilde ilerleyen trafik öğlen saatlerinde daha da yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekipleri güzergahta emniyet şeridinin kapanmaması için sürekli ring halinde görev yaparak sürücüleri uyarıyor. - ZONGULDAK