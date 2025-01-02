Zonguldak'ta Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Projesi Destek Buldu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekli projeler kapsamında faaliyet gösteren Özbağı-Eveyikli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

2022 yılında kurulan kooperatif, Devrek Özbağı Köyü'nde "Tarım Gençlerle Tesisleşiyor" projesi çerçevesinde bölgenin tarımsal potansiyelini yenilikçi yaklaşımlarla değerlendiriyor. Proje kapsamında, aronya, Trabzon hurması, elma ve armut gibi bölgeye özgü meyvelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve paketlenmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar, meyve yetiştiriciliğinde katma değer oluşturarak hem bölge ekonomisine hem de tarım sektörüne önemli katkılar sağlıyor.

Vali Hacıbektaşoğlu, kooperatifin faaliyetlerini yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgede üretimi artırmayı ve istihdam sağlamayı amaçlayan bu tür projelerin önemine dikkat çekildiği ziyarette, tarımsal kalkınmanın bölge halkının refahına büyük katkı sağlayacağını ifade edildi.

Kooperatif yetkilileri, ileriye dönük hedefleri ve bölgenin tarım potansiyelini daha da geliştirmek için yapılacak çalışmaları paylaştı. - ZONGULDAK