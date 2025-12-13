Haberler

Devrek'te salep fidelerinin dikimine başlandı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Musa Abalı ve eşi Emine Abalı, dört yıl önce başlattıkları salep yetiştiriciliğinde fidelerin dikimine başladı. Abalı, salep yetiştiriciliğinin karlı bir iş olduğunu vurgulayarak çevresindeki köylere bu alanda teşvikte bulundu.

Yıllarca İstanbul'da yaşayan ve emekli olduktan sonra memleketi Devrek'e yerleşen Musa Abalı ve eşi Emine Abalı bundan dört yıl önce Güneytabaklar köyünde hayata geçirdiği salep yetiştiriciliğinde istediği performansı yakaladığı ve fide dikim sezonun başlaması nedeniyle ilkbaharda elde edecek mahsulün fidelerinin dikimine başladı.

Memleketine geldikten sonra çevresinde hiç bilinmeyen ve uzun araştırmalardan sonra salep yetiştiriciliğine el atan Musa Abalı, "Bundan dört yıl evvel eşimle başladığımız ve çevremizde çok bilinmeyen ancak getirisi oldukça karlı olan salep yetiştiriciliğine başladık. İlk Zamanlarda oldukça zorlandık ama mücadelemizi sürdürdük ve bu işin karlı bir iş olduğunun kanıtına vardık. Geçen yıl yaptığımız hasattan gayet güzel verim aldık şimdi ise ilkbaharda hasadını yapacağımız salepin fidelerini dikmeye başladık. Salep yetiştiriciliği iki aşamada yapılır. Birincisi yumru dediğimiz cinsi, ikincisi ise fide cinsidir. Yumru yani toprağa dikilen kısmının küçük patates gibi olanı Eylül ayında diğer fidesi ise bu aylarda dikilir. Bir dikersiniz üç verir. Mali anlamda oldukça karlı ben hep köylülerime ve diğer tanıdıklarıma söylüyorum gelin bu işi yapın diye ama maalesef konuya duyarlılık göstermiyorlar. Mahsul daha tarladayken pazarlamacı yerinde alıyor. Ben tekrar söylüyorum gelin bu işi yapın ve cebiniz para görsün" dedi.

Eşine ilk başladığından bu yana destek veren Emine Abalı ise "Ben herkesin toprağa yönelik çalışmalar yapmasını tavsiye ediyorum özellikle de salep yetiştiriciliği bu anlamda oldukça karlı iyi ki İstanbul'dan gelmişiz ve iyi ki bu işe atılmışız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
