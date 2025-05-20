Zonguldak'ta Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele Başlatıldı

Zonguldak'ta Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma ilçesinde, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısına karşı Torymus sinensis türü faydalı böcekler doğaya salındı. Biyolojik mücadele ile ağaçların sağlığı korunması hedefleniyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kestane ağaçlarında ciddi zararlara yol açan kestane gal arısı ile mücadele kapsamında, doğaya faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik mücadele süreci başlatıldı.

Kestane ağaçlarının tomurcuk ve yapraklarında şişlikler oluşturarak gelişimlerini engelleyen ve ürün verimini önemli ölçüde düşüren gal arısına karşı, kimyasal yöntemlerin yetersiz kalması üzerine biyolojik çözüm yöntemleri devreye alındı.

Bu kapsamda, gal arısının doğal düşmanı olan Torymus sinensis türü faydalı böcekler, doğaya bırakıldı. Çaycuma Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Akpınar Köyü'nde düzenlenen etkinliğe Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemaletin Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdür Rıfat Verim, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Naşit Durdubaşile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Laboratuvar ortamında 1.250 adet gal içerisinden elde edilen Torymus sinensis böcekleri, zararlının yoğun olarak görüldüğü bölgelere koloni halinde salındı. Yetkililer, bu biyolojik mücadeleyle zararlının popülasyonunun zamanla kontrol altına alınmasının ve kestane ağaçlarının sağlığının korunmasının amaçlandığını belirtti. Bölgedeki üreticilere umut olan bu uygulamanın, ilerleyen yıllarda kestane verimini artırması ve doğal dengeyi koruması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için 'yenisiyle değişim' kararı

Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için emsal karar
Eurovision'da İsrail'in ikinci olmasına tepki yağdı! Ülkeler kazan kaldırdı

2. olan İsrail Eurovision'da oy mu çaldı? Ülkeler kazan kaldırdı
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı

Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Japon Arkeolog Sachihiro Omura hayatını kaybetti

Japon Arkeolog Sachihiro Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.