Zonguldak'ta 2025 Yılının Ahisi Ahmet Yavuz Seçildi

Zonguldak'ta 2025 Yılının Ahisi Ahmet Yavuz Seçildi
Güncelleme:
Alaplı Sanayi Çarşısı'nda 1980 yılından beri mesleğine devam eden Ahmet Yavuz, Zonguldak'ta yılın ahisi olarak ödüllendirilecektir. 22 Eylül'de düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamalarında ödülünü alacak.

Zonguldak'ta 2025 yılının ahisi Alaplı'dan seçildi.

Alaplı Sanayi Çarşısı'nda 1980 yılından bu yana mesleğini sürdüren, 1994'te kendi işyerini açan ve bugüne kadar 9 usta yetiştiren Ahmet Yavuz, Zonguldak'ta yılın ahisi ilan edildi. Ahmet Yavuz'u ilk kutlayan Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç oldu. Gelgeç, "2019'da tornacı İsmail Arslancan ustamızdan sonra bu yıl da Ahmet Yavuz'un seçilmesinin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yılın ahisi seçilen Ahmet Yavuz'a ödülü, 22 Eylül Pazartesi günü Zonguldak Valiliği önünde düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamalarında verilecek. - ZONGULDAK

