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Zonguldak Orman Bölge Müdürü 2024 Çalışmalarını Açıkladı

Zonguldak Orman Bölge Müdürü 2024 Çalışmalarını Açıkladı
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Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 2024 yılı çalışmalarını ve 2025 hedeflerini değerlendirdi. Ormancılığı geliştirmek için yapılan toplantıda, tüm personelin işbirliğiyle hedeflerin aşılacağı belirtildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 2024 yılı çalışmalarını ve 2025 hedeflerini açıkladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin; Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar, Necmettin Aşçi ve Mehmet Ali Deniz ile Ağaçlandırma ve Silvikültür, Orman İdaresi ve Planlama, İşletme ve Pazarlama, Ekosistem Hizmetleri ile Basın ve İletişim Şube müdürlerinin katılımıyla şube müdürlüklerinin 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirdi.

Değerlendirme toplantısının açılışında bir konuşma yapan Keskin, "Zamanı çok iyi değerlendirmek amacıyla toplantımızı normal mesai saatinin dışında yapıyoruz. Bizler konuşan değil icra edenleriz. Ormancılığı geliştirmek ve doğayı yeşertmek vatan borcumuzdur. 2025 yılında hedeflerimizi daha da yükselterek, çalışmalarımızın çok daha başarılı ve hedeflerin üzerinde gerçekleşmesi için tüm personelin elinden gelen gayreti göstereceğine inanıyorum" dedi.

Şube müdürlerinin sunumlarının ardından yapılan değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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