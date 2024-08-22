Zonguldak Kaymakamı Gazetecilerle Buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine atanan Kaymakam Adem Kaya, gazetecilerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda Çaycuma ilçesine atanan Kaymakam Adem Kaya, gazetecilere iade-i ziyarette bulundu. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Çaycuma Temsilciliği'nde bir araya gelen Kaymakam Kaya, ilçeye dair çeşitli konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Gazetecilerle yapılan görüşmede, Çaycuma'nın spor şehri kimliğini güçlendirme konuları tekrar ele alındı. Kaymakam Kaya, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bisiklet maratonu sonrasında, gelecekte düzenlenmesi planlanan tenis gibi diğer spor dallarındaki etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Kaya, sporun ilçede daha fazla yaygınlaştırılması ve çeşitli organizasyonların düzenlenmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti. - ZONGULDAK