Üye Girişi
Haberler
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Narin davasında mahkemeden itirafçı Nevzat'a soğuk duş
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
İş adamlarını kadınlarla kandırıp 7 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Kadınları kullanarak iş adamlarına akılalmaz tuzak

Zonguldak İl Müdürü'nden Ara Tatil Mesajı

Zonguldak İl Müdürü'nden Ara Tatil Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ara tatilin önemine vurgu yaparak öğrencilere dinlenme, aileyle vakit geçirme ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı sunduğunu belirtti. Öğretmenlere ve velilere de önemli mesajlar iletti.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik bir mesaj yayımladı. Bozkan, yoğun geçen dönemin ardından ara tatilin dinlenme, aileyle vakit geçirme ve kendine zaman ayırma açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Öğrencilerin dönem boyunca verdikleri emeklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkan, ara tatilin hem dinlenmek hem de sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bozkan, "Sizler ülkemizin geleceği, köklü mazimizin mirasçıları ve atiyi inşa edecek olanlarsınız. Her gün büyüyen bilgi birikiminiz ve özgüveniniz, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Yaptığınız çalışmaların, verdiğiniz emeklerin farkındayız. Öncelikle çabanızı takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Bu süreçte hepiniz çok yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. 20-31 Ocak tarihleri arasında uygulanacak ara tatil, sizler için yoğun bir dönemin ardından dinlenme ve eğlenme fırsatıdır. Tatil sürecinde de bolca kitap okuyun, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılın, kendi ilgi alanlarınıza vakit ayırın. Ara tatilin sonunda bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yenilenmiş ve dinlenmiş bir şekilde sizlerle okullarımızda buluşacak ve eğitim öğretime hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Öğretmenlere de seslenen İl Müdürü Bozkan, "Sizler sınıflarınızda yalnızca bilgi değil, umut ve cesaret de aşılıyorsunuz. Gösterdiğiniz üstün gayret ve özverili çalışmalar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bozkan, öğretmenlerin ara tatil dönüşü daha verimli bir şekilde eğitim öğretim süreçlerini sürdüreceğine inandığını belirtti.

Velilere yönelik mesajında, çocukların karnedeki başarılarının sayısal değerlerle sınırlı olmadığını ifade eden Bozkan, "Sizlerin desteği ve katkısı olmadan öğrencilerimizin başarısı ve mutluluğu da mümkün olmaz. Bu bağlamda eğitim camiamız ve velilerimizle öncelikle gönül birliği, sonrasında iş birliği içinde olmalıyız. Çocuklarımızın karne sevinçlerini paylaştığımız bu dönemde onların değerlerinin karnede yazılı olan sayılarla ölçülemeyeceğinin farkındayız. Unutmayalım ki karnedeki notlar değişkendir; ancak çocuklarımızın kültürel ve manevi değerlerimizle donanmış olmaları, hayatları boyunca onlara rehberlik edecektir. Ara tatilde çocuklarınızla birlikte keyifli zaman geçirmenizi, onların hayallerini desteklemenizi, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmanızı öneriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ara tatil dönemi geçirmenizi temenni eder, hepinize iyi tatiller dilerim" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Haaland'a tarihi sözleşme
img

Premier Lig ekinin yıldızını aldılar
img

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızıyla anlaştı

Premier Lig ekinin yıldızını aldılar
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.