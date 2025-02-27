Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi! Ortaklarıyla ilgili sözleri ilginç

Zonguldak Havalimanı için Güvenlik ve Erişilebilirlik Toplantısı

Zonguldak Havalimanı için Güvenlik ve Erişilebilirlik Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Havalimanı Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi toplantısında, havalimanının güvenliği ve yolcu deneyiminin iyileştirilmesi için yeni projeler değerlendirildi.

Zonguldak Havalimanı Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi (HALİNKOK) toplantısı, Çaycuma Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Adem Kaya'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları, havalimanı yöneticileri ve sivil havacılık yetkilileri katıldı. Görüşmelerde, Zonguldak Havalimanı'ndaki hava ulaşımını daha güvenli ve etkili hale getirmek amacıyla yürütülen mevcut çalışmalar ele alındı. Ayrıca, havalimanının altyapısını güçlendirmek ve yolcu deneyimini iyileştirmek için planlanan yeni projeler değerlendirildi.

Yetkililer, havalimanının bölge halkı için daha erişilebilir hale getirilmesi ve uçuş güvenliğinin artırılması konusunda ortak çalışmalar yürütme kararı aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
img

Bomba iddia: Yavaş'a 'ikinci aday olmayacak' sözü verildi
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.